Горняк22: Мемориал алтайским медикам возведут в сквере учебного корпуса АГМУ

Рабочая группа по установке мемориала медикам края Фото: Минздрав Алтайского края

Место для мемориала выбирали путем открытого голосования среди медицинских работников региона, а также на заседаниях рабочей группы

В Алтайском крае установят мемориал мужества, отваги и профессионализма медицинских работников, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Место для его установки выбрано большинством голосов – это сквер возле учебного корпуса Алтайского медуниверситета на Папанинцев, 126. Накануне на месте будущего памятного знака побывала рабочая группа.

Поскольку место выбрано на территории АГМУ, координатором проекта выступает медицинский вуз. Сопровождать проект будет известный алтайский скульптор, член Союза художников России Михаил Кульгачев. До сентября эскизы проекта будут обсуждаться медицинским сообществом края.

Возвести мемориал планируют на пожертвования, а также и в результате участия в госпрограммах.

Сообщается, что мемориал будет установлен в честь всех медиков Алтайского края: врачей, медсестер, фельдшеров скорой помощи, младшего медперсонала.

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