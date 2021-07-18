Горняк22: В Барнауле грузовик столкнулся с такси – оба ехали на зеленый свет

Такси Фото: pixabay.com

Никто из участников движения не пострадал, однако автомобиль такси получил серьезные повреждения с левой части кузова

Днем 17 июля в Барнауле на пересечении улиц Малахова и Эмилии Алексеевой автомобиль Hyundai (такси) и грузовик FOTON столкнулись на перекрестке. Оба автомобиля двигались на зеленый сигнал светофора, сообщает аккаунт «Аварком Алтай». Интересно, что столкновение произошло неподалеку от поста ГИБДД.

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Такси, поворачивая налево в сторону улицы 10-й Западной, создал помеху грузовику. В результаты ДТП никто не пострадал.

В Аварийном комиссариате прокомментировали, что автомобиль такси по правилам должен был уступить дорогу транспорту, движущемуся со встречного направления прямо или направо. Таким же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев.

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