Горняк22: В Алтайском крае планируют открыть новую школу КВН

Лига КВН Алтайский край Фото: Фото: instagram.com/abidayev/

Планируется, что уже в конце этого года планируется провести игру за Кубок губернатора, а осенью в Барнауле начнет работу школа КВН

В Алтайском крае будут возрождать популярное молодежное движение игр КВН, рассказала руководитель управления молодежной политики Алтайского края Екатерина Четошникова. Предварительные встречи и договоренности с представителями команд, вузов и правительством края уже прошли.

Основную роль в КВН-движении Алтайского края планируют отдать любительским командам Барнаула. В прошлом году Барнаульская лига провела пять игр из шести в онлайн-формате – в связи с ситуацией по коронавирусу.

В этом году осенью юмористы сразятся за Кубок губернатора – в последний раз такие игры проходили еще в 2015 году. Тогда участвовали команды из Барнаула, Новосибирска, Омска и Кемерова. Почти все они выходили в Премьер-лигу и Высшую лигу КВН.

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