Горняк22: У певицы МакSим отказывает легкое и есть проблемы с работой сердца

Певица Макsим Фото: instagram.com/maksimartist/

Состояние певицы, которая находится в искусственной коме, по-прежнему стабильно тяжелое, однако появились проблемы с правым легким и сердцем

Певица Марина Абросимова (МакSим) по-прежнему находится на аппарате ИВЛ, она в искусственной коме, ее состояние стабильно тяжелое, рассказала РБК PR ее-менеджер Яна Богушевская.

Кроме того, как сообщил в субботу Telegram-канал Mash, новые данные рентгена показали, что у певицы возникли проблемы с правым легким – в нем увеличиваются кисты и полости. Также канал сообщил, что проблемы с легкими сказались и на сердце. У МакSим увеличены левые отделы сердца, что говорит о левожелудочковой недостаточности.

Представительница певицы отказалась комментировать сведения Telegram-канала, сказав, что это врачебная тайна.

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