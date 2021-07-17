Горняк22: В Ростовской области психически больной мужчина устроил резню в автобусе

Место происшествия Фото: СУСК по Ростовской области

Мужчина успел нанести раны трем пассажирам, а когда в транспорте началась паника и водитель остановил автобус, сбежал. Сейчас его объявили в розыск

15 июля в Ростовской области 51-летний мужчина подозревается в нападении на пассажиров автобуса, который направлялся из Азова в село Круглое, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в транспорте, с ножом напал на пассажиров. Трем женщинам он нанес множественные раны. После этого он скрылся с места преступления. В результате нападения 33-летняя женщина от полученных ранений скончалась на месте. Двух потерпевших 61 года и 55 лет госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство). По предварительной информации, подозреваемый состоит на учете у психиатра из-за шизофрении.

Ранее безоружного барнаульского участкового убили ударом в шею. ЧП случилось 14 июля после 20 часов, когда полицейский уже ушел с работы.

ТОЛК