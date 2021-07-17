Горняк22: Отсидевший за растрату краевой чиновник получил место у руля местного банка

Алексей Белобородов. Фото: Олег Укладов

Несмотря на то что его судили по коррупционным делам, ему дали место в руководящем составе банка, который «держат» местные власти

Бывший управделами администрации и губернатора Алтайского края Алексей Белобородов, который был осужден за коррупционные дела, нашел новое место работы – он занял руководящую должность в «Сибсоцбанке», подконтрольной краевому правительству организации, сообщает «Банкфакс».

На новом месте он занимает должность начальника ремонтно-эксплуатационной службы, сообщили «Толку» в «Сибсоцбанке».

Белобородов вышел на свободу в сентябре 2020 года. Очевидно, это его первое место работы после освобождения.

Напомним, 23 марта 2020 года Алексея Белобородова признали виновным в растрате и взятке. Из первоначального обвинения убрали большую часть: исчезли 26 млн рублей растраты (осталось только 5,8 млн рублей), а сумму взятки снизили на миллион — до 2,7 млн рублей.

Бывший управделами получил три года колонии общего режима и штраф в 4 млн рублей. Также ему запретили занимать государственные должности на шесть лет. Прокуратура пыталась добиться для Белобородова 11 лет строгого режима, но краевой суд ходатайство не удовлетворил.

Сумму растраты в 5,8 млн рублей постановили взыскать с Алексея Белобородова и его пособника, руководителя компании «Ремстрой» Евгения Фоканова, который стал главным свидетелем обвинения и получил условный срок. Также с экс-управделами взыскали сумму взятки.

Изначально уголовное дело против Алексея Белобородова возбудили по сообщению о незаконном расходовании бюджетных средств в размере более 18 млн рублей – якобы он приобрел дорогие автомобили в обход конкурентных процедур.

Но затем это обвинение «растворилось», и в суд дело передали уже по факту растраты и присвоения средств во время реконструкции здания минприроды и по факту взятки в виде строительства гаража.

Фоканов пошел на сделку со следствием. За сотрудничество он получил три года условно с испытательным сроком на четыре года и выплатой штрафа в 300 тыс. рублей

ТОЛК