Горняк22: Под Новосибирском водитель «КамАЗа» погиб в ДТП с грузовиками

Место ДТП в Коченёвском районе Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

При столкновении с Isuzu Forward «КамАЗ» отлетел в сторону и врезался в Volvo. Водитель грузовика получил травмы, несовместимые с жизнью

16 июля в Новосибирской области 48-летний водитель «КамАЗа» погиб после лобового столкновения с грузовиками Isuzu Forward и Volvo, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Стало известно, что в Коченёвском районе на трассе около станции Дупленская водитель Isuzu Forward, который направлялся из Омска в сторону Новосибирска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом». После этого «КамАЗ» врезался в Volvo, который ехал по встречке.

В результате ДТП водитель «КамАЗа» погиб на месте от полученных травм. Водителя Isuzu Forward госпитализировали. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.

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