Горняк22: Барнаул возглавил рейтинг самых «мобильно говорящих» городов России

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Компания «Вымпелком» составила рейтинг регионов, где жители больше всего разговаривают по сотовому телефону. Барнаул стал первым

Барнаул занял первое место в рейтинге городов России, где жители больше всего разговаривают по мобильному телефону, пишет РГ.

Так, жители краевой столицы в среднем разговаривают по мобильному телефону около трех минут. За последние два года барнаульцы стали на 17% использовать это средство связи.

На второй строчке расположилась Пенза, а замкнул тройку лидеров Тамбов.

Напротив, меньше всего по сотовому телефону говорят жители Красноярска, Перми и Ижевска.

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался в десятке самых читающих регионов России.

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