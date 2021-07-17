Горняк22: В Новосибирске 50 тысяч рублей заплатят за сообщения о сбежавших заключенных
Ориентировка Фото: ГУФСИН по Новосибирской области
Сбежавший Александр Горлов был осужден за кражу и незаконный оборот наркотиков, рецидивист Виталий Козлов отбывал срок за кражу
В Новосибирске объявили награду в 50 тысяч рублей за помощь в поимке сбежавших из колонии поселения заключенных Виталия Козлова и Александра Горлова, сообщили в пресс-службе ФСИН по области.
«Разыскиваются осужденные, самовольно ушедшие из-под надзора. За информацию, которая будет способствовать задержанию разыскиваемых осужденных, выплатят 50 тысяч рублей. Анонимность гарантируем», – заявили в управлении.
Напомним, что 12 июля осужденные Виталий Козлов и Александр Горлов сбежали из новосибирской колонии-поселения. Их недосчитались во время проверки.