ГОРНЯК22 17.07.2021
Спорт

Горняк22: В Алтайском крае перекроют трассы из-за передвижения военной техники

Горняк22
4 часа Ago

Военная техника. Колонна Фото: pinterest

 Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке

В Алтайском крае 16, 17 и 19 июля будут перекрыты участки Чуйского тракта из-за движения военных колонн, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции края.

Так, дороги перекроют на следующих участках:

  • 16 июля с 23.30 до 02.00 17 июля – на участке автодороги «поселок Сибирский – Р-256 «Чуйский тракт» – подъезд к поселку Косиха – поселок Косиха».
  • 19 июля – на участке автодороги «поселок Сибирский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – садоводство «Горизонт»:

– с 08.30 до 09.35

– с 12.25 до 13.35

– с 15.00 до 15.30

– с 16.25 до 17.00

– с 19.00 до 19.30

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 15 и 16 июля вновь закрыли участок Чуйского тракта.

ТОЛК

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