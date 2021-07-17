Горняк22: В Барнауле банда мошенников похищала деньги через сайты микрозаймов

Кредитные карты. Мошенники. Деньги Фото: pixabay.com

В общей сложности они причинили ущерб двум микрофинансовым организациям на сумму более полумиллиона рублей. Им грозит реальный срок

В Алтайском крае будут судить группу мошенников, которая незаконно оформляла кредиты на людей без их ведома, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю. Всего от них пострадали 40 человек.

Полицейские выяснили, что в период с июля 2019 года по январь 2020-го четверо барнаульцев, 32, 30, 27 и 24 лет, использую паспорта жителей Москвы и Московской области, оформляли на них кредиты на сайтах микрофинансовых организаций.

Суммы в основном варьировались от семи до 15 тысяч рублей. Для перевода денег они использовали карты жителей края, которые были в их распоряжении. При этом держатели карт не знали о преступных действиях.

Теперь им грозит до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

У них изъяли более 200 тыс. рублей, ювелирные украшения на сумму 200 тыс. рублей, легковой автомобиль BMW, ноутбук, сотовые телефоны.

Сейчас двоих из них заключили под стражу, у третьего – подписка и надлежащее поведение, четвертого отправили под домашний арест.

В полиции отметили, что подобные преступления фиксируются ежедневно. В связи с этим они призвали жителей региона быть бдительными: не предоставлять данные незнакомым, не реагировать, если неизвестные представляются сотрудниками банка и заявляют о махинациях с деньгами.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мошенники похитили у фермера 630 тысяч рублей.

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