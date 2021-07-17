Горняк22: Врачи назвали осложнения у переболевших коронавирусом людей

Коронавирус Фото: pixabay.com

По словам ученых, многие пациенты пожаловались на ухудшение здоровья после выписки из больницы, некоторых из них ждут долгосрочные последствия перенесенной инфекции

Примерно у 50% пациентов, которые попадают в больницу с коронавирусом, выявляют осложнения. Чаще всего от них страдают люди старше 60 лет. Исследование об этом опубликовали в Lancet, сообщает «РИА Новости».

По словам ученых, у переболевших людей возникали проблемы с печенью, желудочно-кишечным трактом, а также респираторные, почечные и сердечно-сосудистые нарушения. Распространенными диагнозами стали «сердечная аритмия» и «анемия».

Кроме того, врачи отметили, что коронавирус вызывает нарушения в работе мозга, временное ухудшение памяти и снижение умственных способностей.

«У 51% пациентов в возрасте 50 лет и старше появлялись осложнения, у 39% – в возрасте от 19 до 49 лет. 27% заявили, что их способность заботиться о себе снизилась после того, как они покинули больницу», – заявили специалисты.

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