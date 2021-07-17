Горняк22: Ничего плохого: соседи рассказали о мужчине, обвиняемом в убийстве участкового

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Соседи положительно отзывались об обвиняемом в убийстве. Они не верят, что он мог решиться на такое жестокое преступление

Житель поселка Гоньба Владимир Кузнецов рассказал, что обвиняемый в убийстве участкового Владимир Шедов жил у его матери, сообщает «Катнуь 24». По его словам, он всегда помогал ей по хозяйству, ловил рыбу и ничего плохого о нем сказать не может.

«Ничего такого плохого за ним не замечали. Ну рыбачил, ну браконьерничал, ловили его здесь и с лодкой, и с мотором, и с рыбой», — рассказывает мужчина.

По его словам, когда участковый подъехал к его дому, он попросил полицейского отъехать подальше. Однако, по словам соседей, вернулся он уже через семь минут. Однако позже пропал на два часа. А после возвращения пошел в баню и вернулся оттуда мокрым. при этом соседям он сказал, что поливал огород.

Известно, что Шедов был осужден за два убийства и кражу.

Напомним, 15 июля в лесополосе у поселка Гоньба нашли тело и сгоревшую служебную Lada Granta пропавшего участкового полиции Владислава Неудахина. Предположительно, его убил и сжег вместе с машиной поднадзорный, к которому тот поехал вечером. У погибшего остались жена и трое детей.

Он уже признался в содеянном – его поместили в СИЗО.

Следователи возбудили два уголовных дела по статье об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

ТОЛК