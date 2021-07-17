Горняк22: В Бурятии в убийстве годовалого мальчика подозревают сожителя бабушки

Нож. Нападение Фото: pixabay.com

В полиции выяснили, что семья мальчика была благополучной и не стояла на учете. Дело на контроль взял председатель СК РФ Бастрыкин

В Республике Бурятия 36-летнего сожителя бабушки подозревают в убийстве ее годовалого внука, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 14 июля жительница села Ильинка привезла ребенка к бабушке и попросила присмотреть за ним. Вечером она вернулась и застала мать и ее сожителя пьяными, но ребенка у них забирать не стала.

Спустя полтора часа бабушка сообщила в полицию о смерти мальчика. На теле ребенка нашли несколько десятков колото-резаных ранений. По предварительной версии, пьяный подозреваемый ножом нанес ребенку травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого задержали. На одежде мужчины и под его ногтями нашли кровь. Эксперты проверяют ее на совпадение с кровью погибшего.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае четырехлетнего мальчика убило столбом качели. Прокуратура взяла расследование дела под свой контроль.

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