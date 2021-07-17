Горняк22: В российских магазинах цены на бананы установили рекорд

Эксперты: бананы резко подорожают на российских прилавках Фото: Фото: pixabay.com

Россия входит в тройку крупнейших мировых импортеров бананов после США и Китая. В 2020 году 96% этих фруктов было вывезено из Эквадора

В России стоимость бананов обновила пятилетний максимум. В сравнении с прошлым годом фрукты подорожали в полтора раза, сообщает «РБК».

«В апреле бананы стоили 89,3 рубля. Это был максимум. В июне стоимость снизились до 84,1 рубля за 1 кг. При этом рекордную цену фиксировали в марте 2015 года – 96,2 рубля», – отметили аналитики.

В первом квартале года бананы подорожали в полтора раза. Эксперты связывают рост цен со стабильным спросом на фрукты внутри страны, падением курса рубля, а также локальным дефицитом поставок из Эквадора, где в этом году из-за неблагоприятных погодных условий урожай сократился на 40%.

Напомним, в феврале ретейлеры заявляли о проблемах с обеспечением поставок бананов из Эквадора. Среди причин называли неурожай, высокий спрос и рост оптовых цен.

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