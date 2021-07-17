Горняк22: Врач назвала людей, которым лучше не злоупотреблять арбузами

Арбузы Фото: pixabay.com

Эксперт также подчеркнула, что арбуз положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и кровяное давление и выводит шлаки из организма

Людям с мочекаменной болезнью, аденомой предстательной железы, атеросклерозом, диареей и патологиями сердечно-сосудистой системы нужно строго ограничивать употребление арбузов, заявила доктор медицинских наук Ольга Шарапова, сообщает «Слово и Дело».

По ее словам, хоть в арбузах и много полезных витаминов групп А и С, В6, магния, кальция, натрия и фосфора, стоит есть ягоду в ограниченных количествах.

«Арбуз рекомендуется есть по 200-300 граммов в день. При этом лучше не сочетать его с другими продуктами. И, наконец, стоит дождаться августа, чтобы не наткнуться на некачественный», – отметила она.

Ранее «Толк» сообщал, как выбрать самый вкусный арбуз. По словам экспертов, со второй половины июля уже можно начинать охотиться на спелый арбуз.

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