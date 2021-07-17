Горняк22: День основания морской авиации ВМФ России: история и традиции

Самолет Фото: pixabay.com

Сегодня авиация ВМФ РФ подразделяется на рода авиации: морскую ракетоносную, противолодочную, истребительную, разведывательного и вспомогательного назначения

В 2021 году День авиации Военно-морского флота России отмечают 17 июля.

Что такое морская авиация

Это войска, предназначенные для поиска и уничтожения противника, прикрытия группировок кораблей и береговых объектов от ударов с воздуха, пишет ТАСС.

Авиацию Военно-морского флота привлекают к минным работам, радиоэлектронной борьбе (РЭБ), воздушным перевозкам и десантированию, поисково-спасательным работам на море.

Начальник морской авиации ВМФ России – генерал-майор Игорь Кожин, уточняет РИА «Новости».

История Дня авиации ВМФ России

Праздник 17 июля установили приказом адмирала флота Феликса Громова в 1996 году. Дата напоминает о первой победе русских морских летчиков в ходе Первой мировой войны.

Четыре гидросамолета М-9 с авианосного судна «Орлица» Балтийского флота защитили от германского авианалета русскую военно-морскую базу.

Как отмечают День морской авиации

В 2021 году День морской авиации выпадает на субботу. Поэтому многие военнослужащие и гражданские сотрудники авиации ВМФ России будут принимать поздравления в неформальной обстановке. В праздник проходят концерты, торжественные награждения.

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