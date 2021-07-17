Горняк22: В Барнауле ищут пропавшего 13-летнего подростка, нуждающегося в медпомощи

Фото: "Лиза Алерт"

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о его местонахождении, связаться с ними по телефону 8-800-700-54-52

В Барнауле волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Алтайского края объявили о розыске 13-летнего подростка из Барнаула.

Его местонахождение не известно с 16 июля. Особо подчеркивается, что мальчик нуждается в медицинской помощи.

Пропавшего подростка зовут Дмитрий Васильев. Его приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы обесцвеченные, глаза серые.

Был одет: жёлтая толстовка, бело-голубая футболка, чёрные спортивные штаны, серые кроссовки.

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