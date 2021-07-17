Горняк22: Автобус и легковой автомобиль в Барнауле столкнулись в лобовом ДТП

Автобус. Дорога Фото: pexels.com

Очевидцы сообщают, что легковой автомобиль серьезно пострадал – машину развернуло, у нее смята вся передняя часть кузова

В Барнауле утром в субботу лоб в лоб столкнулись иномарка и автобус – ДТП произошло в поселке Новосиликатный, сообщает группа «Инцидент Барнаул». Иномарка серьезно смята. О пострадавших пока нет сведений.

Очевидцы, проезжавшие мимо места аварии, сообщают, что водитель иномарки «сильно гнал», иначе бы не получился «такой полный размот». Также барнаульцы считают, что в этом месте аварийно-опасный участок дороги.

Автобус, участник ДТП, двигался по маршруту №20: площадь Спартака – поселок Лесной.

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