Горняк22: Основной конкурент Шубенкова не поедет на Олимпиаду из-за того, что не выспался

Омар Маклеод Фото: instagram.com/_warrior_child_/

Олимпийский чемпион игр 2016 года в Рио-де-Жанейро ямаец Омар Маклеод сбил первый барьер и финишировал последним в национальном отборе

Один из основных соперников Сергея Шубенкова – 27-летний ямайский барьерист Омар Маклеод – не примет участие в Играх в Токио. Олимпийский чемпион занял последнее место в финальном забеге национального отбора. Сам спортсмен объяснил этот казус тем, что он просто не выспался, поскольку старт был назначен на раннее утро – 8.00. Подробности этой истории узнал «Спорт-Экспресс».

Четыре часа на сон

По данным издания, быстрее Омара Маклеода в этом сезоне бежал только американец Грант Холлоуэй. Ямайский барьерист показывал результат 13,01 секунды, в то время как лучшее время Шубенкова в этом году – 13,19 секунды.

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В полуфинале национального отбора Маклеод преодолел 110 метров с барьерами за 13,04 секунды, но финальный забег на Ямайке назначили на 8.00 следующего дня.

«После полуфинала, который провели с часовой задержкой, я добрался до отеля примерно в 10 вечера. Мне предстоял массаж и ужин. При этом в пять утра мне нужно было вставать, чтобы успеть позавтракать и размяться перед стартом», – пытался объяснить свою неудачу ямайский спортсмен.

По словам барьериста, в ту ночь он смог подремать только четыре часа. Перед финальным забегом у Маклеода судорогой свело ногу, он обращался за помощью к врачу. После старта олимпийский чемпион сбил первый же барьер, из-за чего сильно отстал от соперников и фактически выключился из борьбы. К финишу он пришел последним с результатом, не оставляющим никаких шансов – 16,22 секунды.

Давние счеты

Напомним, что именно из-за столкновения с Омаром Маклеодом пару лет назад Сергей Шубенков получил травму, а уже после этого ямайский барьерист в финальном забеге чемпионата мира сбил испанского легкоатлета Орландо Ортегу. После этих событий тренер Шубенкова Сергей Клевцов называл Маклеода «социально опасным».

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