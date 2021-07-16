Горняк22: Оставшиеся без жилья, с ипотекой жители Поспелихи еще могут побороться за правду

Недостроенный дом семьи Завгородних Фото: Витали Барабаш

Семье Завгородних из Поспелихи, которые платят ипотеку за недостроенный дом, рекомендуют срочно обращаться с гражданским иском в суд

Семье Завгородних из Поспелихи, которая осталась без жилья с ипотечным долгом в размере 1 млн 900 тыс. рублей, порекомендовали срочно обратиться в суд. Небольшой шанс выкрутиться из ситуации у них все-таки есть.

Напомним, Завгородние заключили договор с недобросовестным застройщиком из Бийска, который взял деньги за строительство частного дома, но не выполнил обязательства. Сейчас мужчина отбывает наказание в колонии. Взыскать с него нечего: в собственности у мошенника лишь одна квартира.

Директор компании «Юрисдело» Сергей Сандаковский отметил, что пострадавшим нужно получить решение суда о взыскании с подрядчика оплаты за невыполненные работы. Он советует подать гражданский иск на осужденного застройщика Алексея Шачнева. Без этого добиться правды будет крайне сложно, отмечает юрист.

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В случае принятия положительного судебного решения, кроме службы судебных приставов-исполнителей, можно будет обратиться к узким специалистам, которые помогут добиться возврата долга. Задолженность застройщика даже можно продать профессиональным коллекторам.

«Согласно российскому законодательству, существует иммунитет на взыскание задолженности за счет единственного жилья должника. Однако в апреле 2021 года Конституционный суд России допустил изъятие единственной жилплощади. Такое же решение принял Арбитражный суд Свердловской области. То есть судебная практика медленно, но идет по пути преодоления данного иммунитета», – подчеркнул Сандаковский.

Специалист добавил, что, если в рамках дела о банкротстве у застройщика выявят имущество, которое он продал для уклонения от возврата долгов, такая сделка может быть признана недействительной. Кроме того, в юридической практике есть дела, когда через 10 лет у должника появлялось имущество, на которое обращалось взыскание для погашения задолженности. Но в этом случае также необходимо вышеупомянутое решение суда.

Напомним, что семья Завгородних не единственные пострадавшие от бийского застройщика Алексея Шачнева. По уголовному делу проходили еще несколько семей. Все они платят по ипотечным кредитам за недострои, в которых не могут жить. Как отметила Светлана, она уже обратилась с гражданским иском в суд в надежде взыскать долг с подрядчика.

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