Горняк22: Эксперты выяснили, кому в Барнауле готовы платить зарплату в 100 тысяч рублей
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Аналитики выяснили, что июле большую зарплату чаще остальных готовы платить менеджерам по продажам, инженерам, программистам и врачам
В Барнауле самую высокую зарплату готовы платить врачу-урологу. Работодатель предлагает кандидату от 100 до 120 тысяч рублей в месяц. Об этом стало известно из исследования SuperJob.
Одной их самых высокооплачиваемых вакансий также стала должность старшего оператора по продаже услуг бизнесу в банке. Будущему сотруднику готовы платить 80 тысяч рублей в месяц. На третьем месте оказалась позиция руководителя отдела продаж в крупной компании-грузоперевозчике с заработной платой в 68 тысяч рублей.
Инженер-теплотехник и оптометрист – специалист в салоне оптики – могут получать в столице Алтайского края зарплату в 50 тысяч рублей в месяц.
Ранее «Толк» сообщал, что каждый шестой житель Алтайского края живет за чертой бедности. Эксперты оценили их доходы в менее половины от минимального размера оплаты труда.