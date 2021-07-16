ГОРНЯК22 16.07.2021
Спорт

Горняк22: В Алтайском крае из-за военных вновь закроют участок «Чуйского тракта»

Горняк22
14 часов Ago

Военные. Колонна Фото: mil.ru

Автомобилистов призвали с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее выбирать время и маршрут для проезда данного участка

В Алтайском крае 15 и 16 июля перекроют участок Чуйского тракта из-за движения военных колонн, сообщает пресс-служба краевой ГИБДД.

Так, транспорт не сможет проехать на следующем участке:

  • 15 июля с 23.30 до 02.00 16 июля на участке автодороги «поселок Сибирский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – автодорога «Подъезд к н.п. Косиха» – поселок Косиха».
  • 16 июля с 04.50 до 08.40 на участке автодороги «поселок Косиха – а/д «Подъезд к поселку Косиха» – автодорога Р-256 «Чуйский тракт» – поселок Сибирский».

Ранее в Минобороны рассказали, что делают военные, когда перекрывают дороги на Алтае.

ТОЛК

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