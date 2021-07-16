Горняк22: Ветреная и нежаркая погода ожидается 16 июля в Алтайском крае

Жара. Лето. Погода Фото: Виталий Барабаш

К выходным в регионе ожидается потепление и отсутствие осадков. При этом в ночные часы температура воздуха опускается до +7…+10 градусов

16 июля дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +20…+25 градусов. В этот день в отдельных районах региона пройдут небольшие дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер подует юго-западный, 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле в пятницу около +21…+23 градуса. В конце дня ожидается небольшой дождь. Утром возможен туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

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