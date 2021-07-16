Горняк22: «Алтайвитамины» вынуждены вернуть часть субсидии на совместный с АлтГУ проект

"Алтайвитамины" Фото: Скрин с фильма о компании на YouTube

Бийское предприятие не смогло исполнить инновационный проект с господдержкой до конца из-за законодательных изменений, внесенных тем же государством

Апелляционный суд Москвы 8 июля поставил точку в споре минобразования РФ и бийской компании «Алтайвитамины» из-за госсубсидии почти в 50 млн рублей, которую государство выделило предприятию для реализации инновационного, совместного с АлтГУ проекта. «Алтайвитаминам» нужно будет вернуть в бюджет более 9 млн рублей, а не всю сумму, как требовало министерство.

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Эта история показательна не только самим фактом судебных разбирательств между федеральным министерством и предприятием из провинции, но и тем, что она наглядно демонстрирует, как государственные инвестиции во внедрение научных разработок обесцениваются из-за изменений, внесенных тем же государством.

Предыстория дела такова. Еще в 2017 году «Алтайвитамины», выиграв конкурс, заключили договор с министерством образования и науки о реализации проекта по созданию высокотехнологичного производства противоастматического препарата «сальбутамол» в аэрозоле на основе субстанции, «получаемой с помощью сверхкритических флюидных технологий». Партнером предприятия выступал АлтГУ.

Этот проект задумали в рамках госпрограммы по развитию кооперации между вузами страны, научными организациями и предприятиями (от 2010 года). Она направлена на стимулирование научной, инновационной работы, применение в реальном производстве научных разработок.

Главная мера господдержки – предоставление субсидии, но при условии, что предприятие вложит в проект сумму, не меньшую, чем сама субсидия. Так произошло и в случае с «Алтайвитаминами», которым государство выделило 49,720 млн рублей. Предприятие направило еще свыше 50 млн.

Как следует из материалов арбитражного суда, проект реализовывался в три этапа. И первые два – на сумму 40 млн рублей – прошли успешно:

закупили необходимое оборудование (промышленный хроматограф);

привлекли 20 молодых ученых (вместо запланированных 18), 33 студента, пять аспирантов;

молодым специалистам платили в разы больше, чем предполагал проект;

создали четыре новых рабочих места;

опубликовали 12 научных статей;

получили два патента на изобретения, что «подтверждает создание новой высокой технологии».

Однако приступить к третьему этапу не удалось, говорится в материалах дела.

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Во-первых, законодательные изменения значительно усложнили процедуру госрегистрации лекарств, из-за этого завершить проект к концу 2019 года стало невозможным.

Во-вторых, выяснилось, что производительность оборудования не отвечает новым требованиям законодательства по наработке образцов субстанции для проведения доклинических исследований.

В-третьих, отсутствие результатов доклинических испытаний автоматически делало невозможным проведение уже клинических испытаний, это также обусловлено законодательством.

В-четвертых, уже другое законодательное изменение предписало предприятию установить оборудование для обязательной маркировки лекарств. Суммы, необходимые на исполнение этого пункта в рамках проекта, никак не вписывались в его бюджет.

Все законодательные изменения вступили в силу уже после начала реализации проекта.

Обо всех этих обстоятельствах «Алтайвитамины» уведомили минобразования. Однако никаких изменений в сроки или условия реализации проекта никто не внес.

В решении суда говорится: «В настоящем споре не возникло ситуации, при которой получатель субсидии не достиг вообще никаких целей и не реализовал вообще никаких задач. <…> Достоверно установлены объективные обстоятельства невозможности завершения проекта после полной реализации первых двух этапов. Министерство в ходе рассмотрения дела не отрицало ни факт исполнения социальных обязательств, <…> ни факт целевого использования субсидии, ни факт создания новой высокой технологии «.

Тем не менее министерство настаивало, что бийское предприятие должно вернуть всю сумму субсидии, так как поставленные результаты не достигнуты. Ведомство апеллировало к правилам госпрограммы (установлены правительством РФ), в которых установлена обязанность получателя субсидии возвратить деньги в случае нарушения условий и целей. Но суд назвал ошибочным толкование этой нормы как исключающей возможность частичного возврата средств.

В результате суд первой инстанции, а затем и апелляционный постановили – «Алтайвитамины» должны вернуть только 9,720 млн рублей неиспользованных средств субсидии.

ТОЛК