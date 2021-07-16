Горняк22: Двое погибли и четверо пострадали: названы подробности смертельного ДТП на Алтае

Знак. ДТП Фото: pexels.com

Предположительно, авария произошла по вине водителя иномарки, который не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ

В полиции рассказали подробности аварии, которая произошла 15 июля в селе Романово в районе поворота на райцентр Завьялово, сообщает Госавтоинспекция края.

Известно, что 62-летний водитель автомобиля Honda CRV не уступил дорогу отечественному авто, и столкнулся с ним. В результате ДТП погибли 19-летний водитель «Лады» и его пассажир – 64-летняя женщина.

Еще два пассажира отечественного автомобиля получили травмы – это 40-летняя и 33-летняя женщины. Их госпитализировали в больницу. Также пострадала 63-летняя женщина – пассажир иномарки, ее увезли в медучреждение с травмами. Водитель Honda также пострадал, однако ему госпитализация не понадобилась.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что парень и пожилая женщина погибли в ДТП на алтайской трассе.

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