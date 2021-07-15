Горняк22: Директор МакSим рассказала, почему скрывают правду о состоянии певицы
МакSим Фото: instagram.com/maksimartist
Ранее поклонники стали просить, чтобы представительница МакSим раскрыла все подробности состояния здоровья певицы, чтобы никто не высасывал новости из пальца
Концертный директор МакSим Маргарита Соколова в своём аккаунте в Instagram ответила, почему часть информации о состоянии звезды остаётся в тайне
«Существует врачебная тайна. И без разрешения родственников, в том числе, мы не вправе оглашать. Каждая инфа имеет свои границы. И эта информация касается только близкого окружения», – объяснила она.
Напомним, что певица уже больше месяца борется с пневмонией. Она подключена к аппарату ИВЛ и ЭКМО и находится в состоянии медикаментозной комы. Медики боятся давать какие-то прогнозы относительно ее выздоровления.
На прошлой неделе появилась информация, что состояние артистки ухудшилось – якобы у неё начался сепсис. Позже пиар-менеджер Яна Богушевская опровергла эти сообщения.