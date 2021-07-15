Горняк22: В Алтайском крае обновили всех запланированных мусорных регоператоров

Мусор Фото: pixabay.com

Всего в 2021 году мусорные региональные операторы поменялись в Барнаульской, Бийской, Заринской, Славгородской и Алейской зонах

В Алейской зоне новым региональным оператором по обращению с ТКО стала рубцовская компания «Экостар». В этом году это последнее обновление регоператоров на «мусорном» рынке, сообщает ИА «Банкфакс».

Компания «Экостар», которая уже стала регоператором в Славгородской зоне, оценила свои услуги в 1,172 млрд рублей. За право убирать мусор в этой зоне она соперничала с омским «Эконтансом». Позже омичей не допустили до финала, и «Экостар» стал победителем конкурса без всякой конкуренции. В Алейской зоне компания будет вывозить отходы ближайшие девять лет.

На этом в Алтайском крае завершились все конкурсы по смене регоператоров. В Рубцовской и Каменской зонах у действующих организаций контракт оканчивается только через несколько лет.

Ранее стали известны мусорные регоператоры в Заринской и Славгородской зонах. В Заринске победителем конкурса стала компания «Эко-Гарант», работавшая у прежнего регоператора «Спецобслуживание-Центральное» на подряде.

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