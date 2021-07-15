Горняк22: Актёр Рассел Кроу отстоял семитысячную очередь ради вакцинации

Рассел Кроу Фото: кадр из youtube.com

Ранее такие известные актёры, как Арнольд Шварценеггер, Иэн Маккеллен и Эдриан Броуди заявили, что уже привились от коронавируса

57-летний австралийский актер Рассел Кроу рассказал в своем аккаунте в Twitter, что простоял в семитысячной очереди, чтобы привиться от коронавируса.

«Как я провел воскресенье. Простоял очередь с 7 тысячами добропорядочных граждан, чтобы получить первый компонент», – написал он.

Актер не уточнил, каким именно препаратом он привился, но призвал подписчиков тоже записываться на вакцинацию. О побочных эффектах прививки Кроу также пока не рассказал.

Ранее американский режиссер Оливер Стоун привился вакциной «Спутник V». По его словам, он слышал о ней много положительных отзывов.

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