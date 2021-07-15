Горняк22: Врач рассказал, почему после прививки от коронавируса болит рука

Вакцинация Фото: Виталий Барабаш

По словам эксперта, у каждого человека свой порог чувствительности, но если поставить укол правильно, то ничего болеть не будет

Боль в руке после прививки от коронавируса связана с реакцией кожи и мышц на препарат, заявил врач-терапевт Виктор Лишин, сообщает URA.RU.

«Человеку вводится компонент вакцины, в котором есть частица соединенных аденовируса и коронавируса. В месте инъекции находится большая концентрация вещества. Нужно время, чтобы оно распределилось по организму», – рассказал специалист.

Кроме того, по его словам, во время укола медработник может задеть нервное окончание и это тоже вызовет болезненные ощущения.

Сейчас привиться от коронавируса можно в любом российском регионе. В стране производят четыре отечественные вакцины – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее «Толк» сообщал, что Россия оказалась на четвертом месте в мире по числу заражений COVID-19. В настоящее время в стране 5,8 млн заболевших.

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