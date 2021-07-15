Горняк22: Пенсионеров Алтайского края принуждают проходить диспансеризацию через суд

Пожилой мужчина Фото: pixabay.com

Прокуратора Егорьевского района подает иски в суд на пожилых людей, не прошедших диспансеризацию и не подтвердивших отсутствие туберкулеза

Егорьевский районный суд Алтайского края рассматривает сразу несколько административных дел, возбужденных в отношении пожилых людей, не прошедших диспансеризацию. Прокуратура в принудительном порядке обязывает их сделать флюорографию. Однако, чтобы доехать до медучреждения, пенсионерам нужно преодолеть несколько десятков километров.

40 км до ближайшей больницы

В редакцию «Толка» обратился 80-летний житель села Титовка. В июне мужчина получил уведомление от прокуратуры пройти диспансеризацию, в том числе сделать флюорографию. Чтобы доехать до районной больницы, необходимо преодолеть 40 км. В преклонном возрасте ему трудно «трястись по кочкам» в автобусе.

После предупреждения прокуратура подала в суд. 13 июня состоялось заседание по делу дедушки. Вердикт пока не известен, так как пожилой мужчина не смог приехать. Мужчина утверждает, что так переволновался из-за иска, что три дня практически не спал.

В своем возражении, направленном в прокуратуру района о «понуждении к прохождению медицинского осмотра на наличие признаков туберкулеза», пенсионер указал, что проходил диспансеризацию в 2018 году. В условиях пандемии в своем преклонном возрасте он не может посещать общественные места, а тем более медучреждения, где собираются заболевшие люди.

По словам мужчины, в его селе за последнее время умерли трое пенсионеров от последствий коронавирусной инфекции.

«Прошу не забывать мой преклонный возраст и регулярные просьбы президента России Владимира Путина о том, чтобы люди пенсионного возраста воздержались от посещения общественных мест, чтобы обезопасить себя от коронавирусной инфекции», – написал в обращении дедушка.

«Пропало зрение»

Также пенсионер сообщил прокуратуре, что в 2002 году перенес инсульт, имеет гипертоническую болезнь III степени, сахарный диабет II типа и не видит левым глазом. По этой причине он не имеет возможности самостоятельно добираться до Егорьевской ЦРБ. Сельчанин заявил, что вызов в суд негативно сказался на его здоровье.

«У меня повысилось артериальное и внутричерепное давление, частично пропало зрение на единственном глазе», – пишет пожилой мужчина.

В региональном минздраве пояснили, что для жителей отдаленных сел Егорьевского района была организована выездная работа передвижного флюорографа.

«Обследование прошли жители 11 сел. 26 марта комплекс работал в Титовке. Указанный в обращении гражданин также был приглашен на медосмотр», – пояснили в ответ на запрос «Толка».

Сейчас пенсионер опасается, что суд решил его оштрафовать. «Толк» запросил информацию о произошедшем в прокуратуре Алтайского края.

ТОЛК