Горняк22: Можно ли мочить руку после вакцинации от коронавируса

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

Российский Минздрав порекомендовал не мочить место инъекции после вакцинации от коронавируса аж в течение трех дней. Разбираемся, что это за странное правило

Минздрав направил в регионы правила проведения вакцинации. В них говорится:

«Рекомендуется в течение трех дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок», – цитирует ТАСС.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксане Драпкиной, намокание места прививки может привести к небольшому воспалению, уточняет ТАСС.

Однако рекомендации не мочить место укола нет в инструкции к самой вакцине «Спутник V».

Ранее «Толк» писал о том, что еще четыре пункта вакцинации открыли в барнаульских ТРЦ и на автовокзале. В мобильных пунктах предварительная запись не требуется – все проходит в порядке живой очереди. Желающим поставить вакцину при себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и медицинскую маску.

ТОЛК