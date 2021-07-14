ГОРНЯК22 14.07.2021
Спорт

Горняк22: В России изменили правила зачисления в школу родных братьев и сестер

Горняк22
11 часов Ago

Школа Фото: pixabay.com

Госдума приняла нововведение еще в июне. В рамках новых поправок в Семейный кодекс браться и сестры получают приоритетное право зачисления в учебные заведения

С 13 июля в России родных братьев и сестер будут зачислять в одну школу или детский сад вне зависимости от места прописки, сообщает «Парламентская газета».

«Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра», – сообщается в законе.

До принятия поправки норма Семейного кодекса создавала бюрократические проблемы тем, что родителям необходимо было доказать родство между детьми. Теперь такое условие отменили.

Ранее «Толк» сообщал, что мэрия Барнаула разъяснила, что делать не попавшим в школу по прописке. В администрации заявили, что к началу учебного года всех детей школьного возраста обеспечат местами в учебных заведениях.

ТОЛК

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