Горняк22: Новосибирский ученый разбился на леднике Актру в Республике Алтай

Георгий Шевелев Фото: vk.com/mountainnsu

Георгий Шевелев был членом секции горного туризма НГУ в Горном Алтае. Он работал в Институте химической биологии и фундаментальной медицины РАН

32-летний ученый из Новосибирска Георгий Шевелев погиб 10 июля в Республике Алтай при восхождении на ледник Актру. Из-за погодных условий спасатели пока не могут вывезти тело с места происшествия, сообщает NGS.

Шевелев сорвался в сторону восточной стены. Альпинисты сразу сообщили в МЧС Горно-Алтайска о случившемся. Пострадавший после падения не подавал каких-либо признаков жизни. Вечером группа спустилась к Голубому озеру.

Из-за угрозы лавины в долине Ян-Карасу пока прекращены спасательные работы.

По предварительной информации, турист оступился и пролетел 300 метров по крутому склону. Больше никто из альпинистов не пострадал. Сейчас остальная группа уже находится в Новосибирске.

«Это был тренировочный выезд в рамках подготовки к походу. Гоша был очень опытным участником и руководителем, но, к сожалению, такое случается», – рассказал один из его знакомых.

В пресс-службе МЧС рассказали, что тело погибшего будет эвакуировано с места падения, как только наладятся погодные условия. На территории действует штормовое предупреждение – сильные ливни, ветер.

Ранее «Толк» сообщал, что в Сибири мужчина разбился насмерть при падении со скалы. Турист забрался на Первый столб в нацпарке «Красноярские Столбы», но не удержался и упал в расщелину.

ТОЛК