Горняк22: В Барнауле без вести пропала рыжая девочка-подросток
Фото: Лиза Алерт
Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о его местонахождении, связаться с ними по телефону 8-800-700-54-52
В Барнауле пропала 17-летняя девушка с рыжими волосами, сообщает «Лиза Алерт». Ее местонахождение неизвестно с 9 июля.
Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза каре-зеленые.
Одежда: голубая толстовка, черная футболка, голубые джинсы, черные кроссовки.
Ранее сообщалось, что в Катуни на Алтае нашли тело пропавшего три недели назад мужчины.