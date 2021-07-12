Горняк22: Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком на Алтае

ДТП Фото: МВД по Республике Алтай

Водитель грузовика, выехавшего на «встречку», сбежал с места ДТП. Однако полицейские нашли его в течение суток после случившегося

Утром 9 июля на 19-м километре автодороги Усть-Кан – Коргон произошло серьезное ДТП – столкнулись автомобили ГАЗ-66 и Toyota Cami, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

Предварительно известно, что водитель не учтенного грузовика выехал на «встречку», где столкнулся с легковушкой. Иномаркой управлял 61-летний житель Горно-Алтайска, от полученных травм он скончался на месте.

Водитель грузовика, бросив автомобиль, сбежал. Однако полицейские его нашли за сутки. Им оказался 44-летний житель Усть-Канского района.

По факту ДТП ведется проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что за Барнаулом произошла авария с пострадавшими.

ТОЛК