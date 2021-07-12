Горняк22: Дожди и до +29 градусов ожидается 12 июля в Алтайском крае

Город. Погода. Лето Фото: Виталий Барабаш

Начало новой недели обещает быть теплым, но дождливым. Причем осадки ожидаются в большинстве дней наступившей семидневки

Днем 12 июля температура воздуха в Алтайском крае ожидается в пределах +24…+29 градусов. В отдельных районах в этот день пройдут кратковременные дожди, грозы, в предгорьях – местами сильные дожди, возможен град. Ветер подует юго-восточный, со скоростью 2-7 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в понедельник +26…+28 градусов. При этом в течение дня ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный, 2-7 м/с.

ТОЛК