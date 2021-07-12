Горняк22: Когда отмечают День фотографа и как с ним связана святая Вероника

Фотограф Фото: pixabay.com

День фотографа, отмечающийся в начале июля, имеет религиозные корни. На праздник повлияла одна святая, которая жила во времени Иисуса Христа

12 июля в мире празднуют День фотографа. Событие это очень популярное во многих странах, включая Россию и каждый год к нему присоединяется все больше человек. Обычно в этот день проводятся развлекательные мероприятия, образовательные мастер-классы, конкурсы и проходят выставки.

Интересно, что праздник этот связан со святой Вероникой. Согласно легенде, когда Иисус шел на Голгофу, неся крест на распятие, Вероника была одной из тех, кто сопровождал его. Когда обессиленный Христос упал под тяжестью креста, Вероника подбежала к нему и дала свой платок, чтобы он вытер лицо. Когда она вернулась домой, то обнаружила на ткани лик Спасителя. Со временем эта реликвия попала в Рим и стала известна как Нерукотворный образ.

Также, по информации Calend.ru, есть предположение, что имя Вероника представляет собой искаженное латинское выражение vera icon, которое переводится, как «подлинный образ».

По совпадению, именно 12 июля 1854 года родился основатель компании Kodak Джордж Истмен, сделавший фотографию доступной для всех.

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