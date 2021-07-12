Горняк22: Мандаты и списки: что значат «страшные» слова про выборы

Выборы. Голосование Фото: Анна Меньшикова

За непонятными специальными выражениями чаще всего кроются не слишком сложные правила участия в избирательных кампаниях

Обычно выборы – захватывающее действо с внутренней драматургией, выпадами кандидатов в адрес друг друга, борьбой за голоса, «плюшками» для избирателей и так далее. Однако часто они сопровождаются «страшными» словами вроде «одномандатный округ», «партийные списки» и другими. Они не только не разжигают интерес людей к избирательной кампании, в которой они – вообще-то главные герои, а, напротив, отбивают его напрочь. В преддверии 19 сентября, когда в стране и крае пройдут масштабные парламентские выборы, «Толк» объясняет, что кроется за непонятными терминами и как в них ориентироваться.

1

Каких депутатов выбираем 19 сентября?

Депутаты, как и вся система власти, бывают трех уровней.

Первый – федеральный. 19 сентября жители всей страны будут выбирать депутатов Государственной думы. Их будет 450 от всех регионов России, часть из них будут представлять и Алтайский край.

Второй – региональный. Осенью предстоит выбрать депутатов Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС). Это парламент Алтайского края. В него входят 68 депутатов, которые представляют все территории региона.

Третий – муниципальный. Сюда входят и депутаты уровня района или города, и сельские народные избранники. 19 сентября в Алтайском крае изберут депутатов в двух городах и двух районах (еще в двух пройдут довыборы). Также в 49 сельсоветах выберут депутатов.

2

Что такое одномандатный округ?

Это территория, на которой разыгрывается один мандат, то есть ее в парламенте будет представлять только один депутат.

Округа «нарезает» избирком, исходя из численности избирателей, которых должно быть примерно одинаковое число на каждом. Например, для выборов в Госдуму страну поделили на 225 округов (только половина депутатов из 450 избирается по округам).

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В региональном отделении партии власти говорят о том, что замена связана с большим объемом предвыборной работы на округе

В каждом – плюс-минус равное число избирателей с учетом географических особенностей и деления на регионы (в среднем от 400 до 650 тыс.). Например, в Алтайском крае таких округа вышло четыре, а в соседней Республике Алтай – только один.

На каждом округе сражаются представители разных партий и те, кто выдвинул свою кандидатуру сам (их называют самовыдвиженцами). Побеждает тот, кто получит наибольшее число голосов.

То есть наш регион будут в Госдуме представлять минимум четыре депутата.

Такая же схема действует и на выборах в АКЗС. Территорию края поделили на 34 округа. Некоторые объединяют по несколько районов, а некоторые «захватывают» только часть городов. Опять же главное мерило – численность избирателей.

3

Что такое партийные списки кандидатов?

Другая половина депутатов и в Госдуму, и в АКЗС избираются как раз по таким спискам.

Суть в том, что избиратель может проголосовать не просто за конкретного кандидата, который предлагает довериться его имени, личным качествам и т. д., но и за партию – то есть за определенную идеологию и систему политических взглядов. А партия уже сама определяет, кого направить в парламент. То есть избиратель доверяет партии в выборе конкретных ее представителей.

И это не игра вслепую, как может показаться. Каждая допущенная к выборам партия составляет список кандидатов. Есть, как правило, так называемая первая тройка/пятерка – это лидеры, которые ведут за собой партию и имеют наибольшие шансы избраться. Также партия уже сама делит территорию на округа и в каждом создает свой список – территориальную группу.

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Например, «Единая Россия» на выборах в Госдуму объединила в один округ Алтайский край и Республику Алтай. И для этой территории сформировала свой список кандидатов.

На региональных выборах партийные округа чаще всего совпадают с одномандатными, это удобнее.

Избиратель, ставя галочку напротив партии, автоматически голосует за предложенный список кандидатов.

С определением победителей тут сложнее, чем на округах. Во-первых, имеет значение, сколько партия набрала в целом – от этого зависит, сколько мандатов она получит всего. Если грубо, то кресла распределяются между партиями, набравшими более 5% голосов, пропорционально полученному результату.

После этого уже сами партии смотрят, какие территориальные группы набрали больше всего, и, как правило, лидеры этих списков проходят в парламент.

4

Что такое представительный орган?

Это и есть парламент – орган власти, который представляет интересы избирателей.

У парламента две функции – законодательная и представительная. Разрабатывая и принимая законы, депутаты формируют условия и правила жизни населения. А представляя граждан разных территорий – отстаивают их интересы.

5

Чем отличается выдвинутый кандидат от зарегистрированного?

Каждая партия, выдвинувшая своих кандидатов, подает необходимый пакет документов в избирательную комиссию. Также может сделать и самовыдвиженец. Если эта процедура соблюдена и избирательная комиссия документы приняла, кандидат получает статус выдвинутого.

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Однако с этого момента все только начинается. Например, партии, которые не получили право регистрации без сбора подписей (это, как правило, небольшие непарламентские партии), а также самовыдвиженцы должны собрать необходимое число подписей в свою поддержку. А требования к ним суровые, и на этапе проверки многие отсеиваются.

Но даже те, кто избавлен от сбора подписей, должны пройти через проверку документов, соответствия всем требованиям.

И только после того, как кандидатов исследуют и не найдут в них «изъянов», их регистрируют. После этого кандидат – уже полноправный участник выборов.

6

Как узнать «своих» кандидатов?

Во-первых, самые активные из них будут вести агитацию – проводить встречи, заваливать газетами, брошюрами, «мелькать» на билбордах или на телеэкранах. К этой избирательной кампании некоторые из них освоили соцсети, и там тоже могут появиться.

Во-вторых, есть сайт Алтайкрайизбиркома, на котором выдвинувшихся и зарегистрированных кандидатов можно будет посмотреть.

В-третьих, их список с описанием каждого будет вывешен на избирательном участке.

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