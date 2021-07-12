Горняк22: Что означает Меркурий в Раке и как влияет на финансовые потоки

Планета. Меркурий. Космос Фото: ParallelVision с сайта Pixabay

Планета Меркурий, отвечающая за финансы и работу, не лучшим образом ощущает себя в знаке Рака. Из-за такого положения финансовые потоки серьезно ослабнут

После 11 июля 2021 влияние Меркурия серьезно ослабнет.

Находить мотивацию для продуктивной работы станет все труднее. Мысли будут отвлекать от дел, захочется больше отдыхать.

Появятся неприятные мысли. Нападут меланхолия и тяга к самоанализу. Астрологи советуют больше времени уделять физической активности и ходьбе, нежели бездействию и апатии, пишет DailyHoro.ru.

Людям захочется сидеть дома безвылазно.

Появятся трудности в финансовой сфере.

Адаптация к новым условиям станет проходить сложнее. С 11 по 27 июля нежелательно менять место работы или открывать новый бизнес, либо делать это с максимальной осторожностью.

Астрологи советуют находиться недалеко от своей зоны комфорта: не слишком погружаться в рутину, но и не искать больших сложностей. Не стоит бояться просить помощи у близких.

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