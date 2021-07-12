Горняк22: Что означает Меркурий в Раке и как влияет на финансовые потоки
Планета. Меркурий. Космос Фото: ParallelVision с сайта Pixabay
Планета Меркурий, отвечающая за финансы и работу, не лучшим образом ощущает себя в знаке Рака. Из-за такого положения финансовые потоки серьезно ослабнут
После 11 июля 2021 влияние Меркурия серьезно ослабнет.
- Находить мотивацию для продуктивной работы станет все труднее. Мысли будут отвлекать от дел, захочется больше отдыхать.
- Появятся неприятные мысли. Нападут меланхолия и тяга к самоанализу. Астрологи советуют больше времени уделять физической активности и ходьбе, нежели бездействию и апатии, пишет DailyHoro.ru.
- Людям захочется сидеть дома безвылазно.
- Появятся трудности в финансовой сфере.
- Адаптация к новым условиям станет проходить сложнее. С 11 по 27 июля нежелательно менять место работы или открывать новый бизнес, либо делать это с максимальной осторожностью.
Астрологи советуют находиться недалеко от своей зоны комфорта: не слишком погружаться в рутину, но и не искать больших сложностей. Не стоит бояться просить помощи у близких.