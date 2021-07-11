Горняк22: Авто в кювете: на алтайской трассе произошло смертельное ДТП

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

На месте работали сотрудники полиции, МЧС и скорая. Предварительно известно, что в аварии погиб один человек. Подробности уточняются

10 июля на алтайской трассе между селами Волчиха и Новоегорьевское произошло серьезное ДТП – столкнулась «отечественная Нива» с иномаркой, сообщает «Инцидент Барнаул».

Предположительно, один из участников аварии выехал на «встречку» и допустил столкновение с другим авто. По словам очевидцев, в аварии погиб парень.

На кадрах видно, что «Нива» улетела в кювет. Оба автомобиля сильно покорежены.

Ранее сообщалось, что иномарка чуть не влетела в дом после ДТП в Барнауле.

ТОЛК