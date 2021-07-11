Горняк22: В Бийске открылся первый мобильный пункт вакцинации от ковида

Мобильный комплекс вакцинации Фото: пресс-служба администрации Бийска

Перед вакцинацией пациента должен осмотреть врач, измерить температуру, давление и сатурацию. Противопоказанием для прививки являются наличие симптомов ОРВИ и обострение хронических заболеваний

В Бийске появился первый мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции – он разместился у ТРЦ «Ривьера», сообщает «Бийский рабочий».

В будние дни он будет работать с 12.00 до 19.30, в выходные – с 11.00 до 19.30 часов.

Бийчане, которые хотят в нем поставить прививку, должны иметь при себе полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

В Барнауле сейчас работает три таких пункта: один на площади Спартака, второй – возле ТРЦ «Праздничный», а третий работает на выездной вакцинации. В мобильных комплексах Алтайского края проводят вакцинирование препаратом «Спутник-V».

Ранее сообщалось, что барнаульские власти передумали разрешать пикет против обязательной вакцинации. Он был намечен на 11 июля, однако из-за введенных ограничений был отменен.

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