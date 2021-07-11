ГОРНЯК22 11.07.2021
Спорт

Горняк22: Ученый рассказал, чем отличает обычный коронавирус от дельта-штамма

Горняк22
10 часов Ago

Коронавирус Фото: pixabay.com

Новый штамм более заразен, поэтому большинство пациентов, которые сейчас находятся под аппаратами ИВЛ, болеют именно им

Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что вероятность заразиться дельта-штаммом коронавируса в разы выше, чем обычным, сообщает РИА «Новости».

По его словам, он распространяется намного быстрее. Так, репродуктивное число обычного вируса в среднем около 3, а дельта-штамма – 5.

В связи с этим он призвал россиян везде носить маски и не пренебрегать социальной дистанцией.

Ранее сообщалось, что у большинства пациентов на ИВЛ в России обнаружили новый штамм коронавируса.

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