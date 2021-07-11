Горняк22: В Сети появилась вакансия главного тренера сборной России по футболу

Сборная России по футболу Фото: instagram.com/teamrussia

Вакансия появилась на сайте от имени Российской Федерации. Однако точно неизвестно, кто же на самом деле разместил объявление

На сайте по поиску работы SuperJob появилась вакансия главного тренера сборной России по футболу. Согласно объявлению, соискатель должен организовать поездку команды в Катар в ноябре-декабре 2022 года.

При этом кандидату предлагают «белую» зарплату «выше, чем в аналогичных европейских компаниях». Однако точная сумма не называется.

Новоиспеченному тренеру также обещают работу в амбициозном и дружном коллективе с гибким графиком работы и оформление по трудовому законодательству.

В качестве работодателя в объявлении указана «Российская Федерация».

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом. Пока неизвестно, кто будет новым главным тренером сборной России. Ранее стало известно, что на этот пост РФС рассматривает двух российских тренеров и пять иностранцев. Среди возможных кандидатов называют: Сергея Семака, Валерия Карпина, Владимира Петковича, Штефана Кунтца и Андре Виллаш-Боаша.

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