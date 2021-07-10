Горняк22: В алтайском минприроды сменился временный руководитель
Андрей Стрелковский Фото: prirodasibiri.ru
Природоохранное ведомство уже почти год остается без главы — прежний руководитель Владимир Порядухин покинул пост в сентябре 2020 года
Новым временным исполняющим обязанности главы минприроды Алтайского края стал замруководителя ведомства Андрей Стрелковский. Информация об этом появилась на сайте структуры.
Чиновник сменил на посту другого заместителя – начальника управления природных ресурсов Ларису Казанцеву.
«Толк» не располагает сведениями о том, чем вызваны такие кадровые перестановки в ведомстве.
Бывший руководитель ведомства Владимир Порядухин покинул свой пост в сентябре 2020 года. В начале июня стало известно, что он занял должность председателя общественного совета национального парка «Салаир».