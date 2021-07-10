Горняк22: Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера по футболу

Станислав Черчесов Фото: кадр из youtube.com

Станислав Черчесов возглавил сборную России по футболу 10 августа 2016 года. Под его руководством команда провела 57 матчей, из которых 24 раза победила

Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом, сообщает пресс-служба РФС.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. РФС ищет кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», – заявил президент РФС Александр Дюков.

Пока неизвестно, кто будет новым главным тренером сборной России. Ранее стало известно, что на этот пост РФС рассматривает двух российских тренеров и пять иностранцев. Среди возможных кандидатов называют: Сергея Семака, Валерия Карпина, Владимира Петковича, Штефана Кунтца и Андре Виллаш-Боаша.

Сам Станислав Черчесов уже выступил с прощальным обращением и рассказал, что пять лет работы главным тренером национальной сборной останутся самыми незабываемыми в его жизни, сообщает «МК».

«Хотел бы поблагодарить всех, с кем мы сотрудничали в течение этих пяти лет – прежде всего футболистов, персонал сборной, представителей РФС. Отдельная благодарность болельщикам, поддержка которых навсегда останется в нашей памяти. Желаю новому тренерскому штабу успехов», – заключил он.

Поскольку контракт Черчесова с РФС был рассчитан до 2022 года, бывший тренер должен получить неустойку в 300 млн рублей, но, по предварительной информации, он отказался от выплат.

Ранее «Толк» сообщал, что американец из Иллинойса пополнил баскетбольный клуб «Барнаул». Из США в Барнаул он приедет в августе.

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