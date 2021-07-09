Горняк22: В Новосибирске четыре человека пострадали при наезде автомобиля на остановку
Место происшествия Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"
Полиция начала проверку обстоятельств ДТП в Калининском районе Новосибирска, где автомобиль врезался в остановку с людьми
8 июля в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого четыре человека пострадали в ДТП после столкновения Renault Duster с остановкой, сообщает пресс-служба регионального МВД.
По предварительной информации, в Калининском районе 61-летний водитель Renault Duster столкнулся с автомобилем Nissan Bluebird, который направлялся в попутном направлении, врезался в остановку и проломил стену киоска, который находился рядом.
В результате ДТП пострадали водитель Renault, 26-летний мужчина, который находился на остановке, и две работницы торгового павильона, 44 и 52 лет.
В настоящее время ГИБДД устанавливает причины и обстоятельства случившегося. Медицинское освидетельствование показало, что водители не были пьяны.
Ранее «Толк» сообщал, что под Новосибирском грузовик раздавил водителя из-за неисправного домкрата. Из-за ЧП на трассе образовалась пробка.