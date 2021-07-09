Горняк22: В Новосибирске четыре человека пострадали при наезде автомобиля на остановку

Место происшествия Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

Полиция начала проверку обстоятельств ДТП в Калининском районе Новосибирска, где автомобиль врезался в остановку с людьми

8 июля в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого четыре человека пострадали в ДТП после столкновения Renault Duster с остановкой, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По предварительной информации, в Калининском районе 61-летний водитель Renault Duster столкнулся с автомобилем Nissan Bluebird, который направлялся в попутном направлении, врезался в остановку и проломил стену киоска, который находился рядом.

В результате ДТП пострадали водитель Renault, 26-летний мужчина, который находился на остановке, и две работницы торгового павильона, 44 и 52 лет.

В настоящее время ГИБДД устанавливает причины и обстоятельства случившегося. Медицинское освидетельствование показало, что водители не были пьяны.

Ранее «Толк» сообщал, что под Новосибирском грузовик раздавил водителя из-за неисправного домкрата. Из-за ЧП на трассе образовалась пробка.

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