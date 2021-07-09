Горняк22: «Ищут еду в мусорках». Как живет неблагополучная барнаульская семья с детьми

Двор неблагополучной семьи Фото: Витали Барабаш

Антисанитария, руины, завалы — так выглядит двор барнаульской семьи, в которой живут трое детей. О том, что можно увидеть внутри самого дома, соседи рассказывают с ужасом

7 июля 2021 года в пабликах Барнаула в соцсетях появился пост-жалоба о неблагополучной барнаульской семье. В этот же день к ним домой прибыла мобильная бригада специалистов, в состав которой вошли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) и органов опеки. Детей с согласия мамы забрали в социально-реабилитационный центр. «Толк» побывал в гостях у проблемной семьи.

«Инфантилизм и тунеядство»

По словам жителей одной из барнаульских улиц, где живет семья Ивановых (фамилия изменена — прим. ред.), мама и папа не злоупотребляют алкоголем. Дети всегда под пристальным присмотром родительницы, которая в буквальном смысле ходит за ними по пятам. Проблема здесь, с их слов, совершенно другая — тунеядство и инфантилизм.

Двор неблагополучной семьи Фото: Витали Барабаш

Мама нигде не работает, а глава семьи Константин, как уверяют местные жители, трудится периодически, надолго не задерживаясь на рабочих местах. Выживает семья из пяти человек благодаря помощи соседей. Порой, говорят местные, они добывают пропитание в мусорных баках, расположенных возле близлежащих торговых сетей.

«Я как-то вещи разбирала, собрала несколько пакетов одежды, из которой выросли мои дети. Все чистое, добротное. Говорю: придите, возьмите. Сначала вроде отнекивались, мол, мы не бедные, но потом все же взяли. Через какое-то время пошла мусор выносить, а вещи на помойке валяются. Наталья, вместо того чтобы их постирать, просто выкинула. Хотя их еще носить, да носить можно было», – рассказывает местная жительница Оксана.

«Недостроенный дом разобрали на дрова»

Ребятишек Ивановых жалеют многие. Помогают семье продуктами, овощами, одеждой. Зимой сосед отремонтировал печку, которая вышла из строя из-за мороза. Топят дом Ивановы дровами, хотя к нему подведен газ, но его так же, как и электроэнергию, отключили из-за долгов.

«У них во дворе большой сруб стоял. Еще отец Кости, пока жив был, строить начинал. Оставалось крышу поставить да окна. Заходи и живи в новом доме. Так они его на дрова разобрали, чтобы печь топить», – вспоминает местная жительница.

Двор неблагополучной семьи Фото: Витали Барабаш

Люди недоумевают: как, живя на земле, можно голодать. Огород у Ивановых каждое лето зарастает бурьяном, приусадебный участок завален горами мусора.

«Весной соседка отдала им мешок картофеля на посадку, он уже протравленный от колорадского жука был. Так вы думаете, они хоть сотку вскопали? Нет. Мы подозреваем, что съели. У нас люди дружно живут. Было бы желание — и рассадой поделились бы. Выращивай помидоры, капусту, перец. Уже дети сытые будут. Но нет, проще с помойки притащить», – возмущаются местные.

«Детей жалко — не взрослых»

Несколько месяцев назад детей Ивановых с жуткими гнойниками в больницу увозила скорая помощь. Соседи надеялись, что это станет сигналом, что органы опеки обратят внимание на неблагополучие семьи. Но после лечения они вернулись домой.

«Ребятишки уже еле передвигались от боли. Все в язвах. У среднего уже пятки гнить начали. Спрашиваю: «Наталья, что случилось? Почему в больницу не везешь?» А она отвечает, что к врачам попасть не может. Настояла тогда, чтобы скорую вызвала. Так детей, как слышала, на руках выносили, они уже ходить не могли», – вспоминает Оксана.

Двор неблагополучной семьи

При этом женщина не настаивает, что в приюте детям будет лучше, чем дома. Как ни крути, они привязаны к родителям, да и те любят их, как умеют. Она надеется, что разлука станет для них поводом изменить образ жизни. Хотя в то, что это произойдет, верят немногие.

«Детей жалко. Взрослых – нет. Оба молодые, трудоспособные. Почему их должна кормить вся улица, когда они палец о палец ударить не хотят? Даже социальные выплаты самостоятельно оформить не могут», — говорят соседи.

Знакомые Ивановых считают, что детей в семью пока возвращать нельзя. По их мнению, они должны «включить голову» и самостоятельно навести порядок в доме, на приусадебном участке.

«Пусть докажут, что хоть на что-то способны. Тут кто-то предлагал скинуться, чтобы им электричество подключили. Подключим, а дальше что? Платить за него ежемесячно сами будем?», – возмущается местная жительница.

Двор неблагополучной семьи Фото: Витали Барабаш

С самими Ивановыми пообщаться «Толку» не удалось. Вероятно, их не было дома, либо они не захотели идти на контакт. В отделе ПДН комментировать ситуацию не стали, сославшись на закон о персональных данных, которые сотрудники не вправе разглашать без согласия родителей.

«Система органов профилактики отреагировала должным образом на поступивший сигнал и согласно компетенциям сделала все возможное, чтобы помочь семье», – уточнили в подразделении по делам несовершеннолетних.

В органах опеки и попечительства, занимающихся этой семьей, уточнили, что детей из семьи не изъяли. Их направили на временную реабилитацию, а родителям дано время на то, чтобы они создали достойные условия для жизни.

ТОЛК