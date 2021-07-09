Горняк22: Мэрия продает пул помещений в разных частях Барнаула почти за 23 млн рублей

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В число приватизируемых объектов вошли помещения в зданиях, где расположены прокуратура, блинная и многочисленные магазины

Мэрия Барнаула объявила о приватизации 12 помещений, принадлежащих городу. Их общая площадь превышает 2,5 тысяч кв. метров, а совокупная начальная стоимость лотов – 22,7 млн рублей.

Среди объектов продажи – часть помещения в центре города, где расположена известная блинная, а также подвал в дома напротив ТЦ «Европа».

07 июля, 8:03

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Какие объекты продает мэрия

Подвал в доме на Павловском тракте, 132 – 414,2 кв. метра. Этот дом находится на пересечении с ул. Георгиева, напротив ТЦ «Европа» и «Лето». Начальная стоимость – 3,656 млн рублей.

Подвал в доме на Новосибирской 1а (Новосиликатный) – 624 кв. метра. В этом здании расположены, например, барнаульский следственный отдел, прокуратура Индустриального района и другие организации. Начальная стоимость – 3,350 млн рублей.

Доля в помещении на Мерзликина, 7 – 25,6 кв. метров. Сейчас в здании расположена известная блинная «Сковородовна» у корпуса «К» АлтГУ. Начальная стоимость – 267 тыс. рублей.

Около половины помещения на Ярных, 79 – 156,2 кв. метра. Начальная стоимость – 1,381 млн рублей.

Подвал в доме на Островского, 31 – 322,3 кв. метра. Начальная стоимость – 2,136 млн рублей.

Чуть более половины площади теплового пункта на Балтийской, 40 – 488,2 кв. метра. Начальная стоимость – 7,5 млн рублей (заключен договор аренды с «ВымпелКомом» до 2023 года).

Доля в тепловом пункте на Павловском тракте, 76б – 93,6 кв. метра. Начальная стоимость – 703 тыс. рублей.

Доли в тепловом пункте на Попова, 79а – 28,3 и 81,6 кв. метров. Начальная стоимость – 388 тыс. и 1,058 млн рублей соответственно.

Подвал в доме на Георгиева, 55 – 144,4 кв. метра. Начальная стоимость – 858 тыс. рублей.

Подвал в доме на 4-й Западной, 83 – 70,8 тыс. кв. метров. Начальная стоимость – 580 тыс. рублей.

Подвал в доме на Бульваре 9 января, 90 – 165,6 кв. метров. Начальная стоимость – 824 тыс. рублей.

Что хотят приватизировать в Барнауле в 2021 году

Всего в план приватизации на 2021 год включены 107 объектов недвижимости. Из них 35 – подвальные помещения в различных зданиях города, в том числе в тех, что признаны памятниками культуры. Также в списке – здание школы на Анатолия, 241 с котельной и земельным участком, это также исторический объект.

В целом среди общего объема предполагаемой к продаже недвижимости 10 объектов расположены в зданиях, которые являются памятниками культурного наследия – в основном на пр. Ленина, Калинина, Строителей.

Еще 15 объектов – это доли в помещениях тепловых пунктов. Согласно данным управления города по управлению муниципальной собственностью (КУМС), 12 объектов уже проданы.

Сколько Барнаул зарабатывает на приватизации

Согласно данным КУМС, в 2020 году город продал 45 объектов недвижимости общей площадью 5,7 тыс. кв. метров и четыре линии электропередач на сумму 77 млн рублей. Также приватизировали движимого имущества на 982,1 тыс. рублей: 62,4 тонны лома черного металла (на 604,1 тыс. рублей) и два легковых авто (378 тыс. рублей).

Всего в 2020 году город от приватизации получил доход чуть более 65 млн рублей, или 121,7% к плану. По сравнению с предыдущим годом поступления возросли на 5,5 млн.

Дебиторская задолженность со стороны покупателей перед городом по приобретенным объектам на 1 января 2021 года составляла 62,7 млн рублей, просроченная – 1,8 млн.

КУМС констатировал, что 2020 год показал отрицательную динамику по количеству, площади и общей стоимости сделок.

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