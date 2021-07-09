Горняк22: Ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен приехал на Яровое

Джон Уоррен Фото: instagram.com/johnwarrenis

Он заявил, что за день на курорте «помолодел лет на пять». Вечером Джон поделится своими впечатлениями с гостями одного из ресторанов

Ведущий тревел-шоу на НТВ «Поедем, поедим!» Джон Уоррен приехал отдыхать на Яровое. Кадры с ним опубликовал аккаунт алтайского курорта в Instagram.

Журналист попробовал вареники и деруны в кафе на одном из причалов и прокатился под парусом на озере.

«На вторые сутки здесь я просто в шоколаде», – признался ведущий.

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Джон заявил, что за день на курорте «помолодел лет на пять». Он сравнил Яровое с Казантипом и отметил, что само место не пафосное, в отличие от Сочи и Кубани, и люди здесь более простые. Вечером 9 июля журналист поделится своими впечатлениями с гостями одного из местных ресторанов.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на алтайском курортном озере Ярового ждут наплыва туристов.

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